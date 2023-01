Kevin Feige cree que el público no se aburrirá de las películas de superhéroes

Marvel Studios lleva más de una década presentando películas y hasta ahora no ha tenido fracasos considerables como para suspender o revaluar sus producciones. Sin embargo, a medida que la compañía continúa lanzando entregas y expande su catálogo con apuestas para el cine y la televisión, la pregunta por el futuro de su negocio se ha hecho cada vez más recurrente.

No obstante Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, no querría seguir escuchando las interrogantes sobre cuánto durará el interés del público por las películas de superhéroes y recientemente aseguró que cree que la gente no se aburrirá de las producciones inspiradas en los cómics de Marvel.

En el contexto de una aparición en The Movie Business Podcast (vía Variety), Feige abordó la recurrente duda sobre la longevidad del interés en las películas inspiradas en cómics de superhéroes.

“Probablemente desde mi segundo año en Marvel, la gente preguntaba: ‘Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Se acabará esta moda de las películas de cómics?’”, dijo Feige, quien antes de comandar el MCU estuvo involucrado en la producción de las primeras películas de los X-Men de Fox y la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. “Realmente no entendía la pregunta porque, para mí, era como decir después de Lo que el viento se llevó: ‘Bueno, ¿cuántas películas más se pueden hacer a partir de novelas? ¿Crees que la audiencia se aburrirá de las películas que se adaptan de los libros?’. Nunca preguntarías eso porque hay un entendimiento inherente entre la mayoría de las personas de que un libro puede ser cualquier cosa. Una novela puede tener cualquier tipo de historia. Así que todo depende de la historia que estés traduciendo. Los lectores que no son de cómics no entienden que es lo mismo en los cómics”.

Ciertamente en el amplio espectro de los cómics hay historias para todos los gustos y en todos los géneros, pero al hablar del MCU podemos poner sobre la mesa factores de estilo y realización que generan un molde que quizás no está en el ámbito general de las viñetas.

Pero Feige no abordó esa tangente y continuó argumentando que Marvel Comics tendría un catálogo lo suficientemente amplio para mantener las cosas interesantes en las producciones de Marvel Studios.

“Hay 80 años de las historias más interesantes, emotivas e innovadoras que se han contado en los cómics de Marvel, y es un gran privilegio para nosotros poder tomar lo que tenemos y adaptarlo”, dijo Feige. “Otra forma de hacerlo es adaptarlos a diferentes géneros y (ver) qué tipos de películas queremos hacer”.

“Descubrí que si contamos la historia correctamente y la adaptamos de manera que la audiencia aún- toco madera hasta ahora- nos sigue más de 22 años después... podemos hacer cualquier tipo de películas que comparten dos cosas: el logotipo de Marvel Studios sobre el título y la semilla de una idea de nuestra historia editorial”, concluyó.