Kevin Feige desechó la idea de un cameo de Spider-Man en The Falcon and the Winter Soldier

[Esta nota contiene spoilers de The Falcon and the Winter Soldier]

The Falcon and the Winter Soldier contó con la aparición de varios personajes conocidos del MCU. Después de todo, además de Bucky Barnes y Sam Wilson, la serie incluyó el regreso de Sharon Carter y Zemo, además de apariciones de Ayo y Rhodey.

Pero, si las cosas hubiesen marchado de acuerdo a las ambiciones de Malcolm Spellman, el programa habría tenido un cameo aún más llamativo.

En una entrevista con Inverse, el showrunner de The Falcon and the Winter Soldier aseguró que propuso incluir a Spider-Man en la serie. No obstante, eso no llegó muy lejos y la idea fue rápidamente descartada por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

“¡Por supuesto!”, dijo Spellman al ser consultado respecto a las eventuales discusiones para incluir a Spidey en la serie. “Entonces Kevin Feige te dice: ‘No. Detente’. Escucha, cuando te presentas por primera vez en estos proyectos, en tu mente piensas que vas a poder usar a todos en el MCU. Pero Marvel siempre pregunta: ‘¿Esta persona pertenece a esta historia? No puedes simplemente poner a todos nuestros personajes en tu proyecto porque te gustan. Tienen que ocurrir orgánicamente‘. Así que Spider-Man no lo logró“.

Aunque probablemente un cameo de Spider-Man habría entusiasmado a los fanáticos, la decisión de dejar a Peter Parker fuera de The Falcon and the Winter Soldier parece pertinente. Después de todo, más allá de los temas con los derechos del personaje, una aparición previa a Spider-Man: Far From Home en la línea de tiempo del MCU podría prestarse para confusiones de cara a lo que será Spider-Man: No Way Home.

En ese sentido, en otra entrevista Spellman también comentó que se consideró incluir al viejo Steve Rogers en la serie, pero evidentemente eso tampoco prosperó. De hecho, él ni siquiera estaría al tanto de lo que verdaderamente pasó con el Capitán América original después de Avengers: Endgame.

“Marvel no me dijo qué le pasó a Steve, así que pudimos escribir lo que quisiéramos porque no lo sabíamos. Nos preguntamos si Steve también está en la luna, ¿sabes lo que estoy diciendo? Esa es una suposición tan buena como cualquier otra cosa porque no me lo dijeron”, aseguró Spellman.

Pero el showrunner de The Falcon and the Winter Soldier también escribirá Capitán América 4 y quizás allí pueda conocer más sobre el destino de Steve y quien sabe, quizás tenga la oportunidad de emplear a otros personajes del MCU que no pertenecen precisamente a la franquicia del Cap.