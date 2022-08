Kevin Feige dictó la revelación sobre Steve Rogers en She-Hulk

Aunque en su primer episodio She-Hulk se dedicó principalmente a establecer la historia de origen de Jennifer Walters, el nuevo programa de Marvel Studios también se tomó el tiempo para mostrarnos otro lado de Bruce Banner y revelar algunos detalles interesantes sobre los Vengadores por cortesía de las vivencias de Hulk.

Y, como probablemente tendrán claro si ya vieron el primer episodio de She-Hulk, una de las mayores revelaciones en esa línea estaba vinculada a Steve Rogers/Capitán América. Aquel momento de She-Hulk ha dado bastante que hablar en redes sociales desde el debut de la serie y, para que no queden dudas al respecto, recientemente se ratificó que esa información definitivamente es canon en el MCU porque fue dictada por el mismísimo Kevin Feige.

[A continuación encontrarán spoilers sobre “Un sentimiento normal de ira”, el primer episodio de She-Hulk]

A lo largo de todo el primer episodio de She-Hulk, Jennifer Walters intentó averiguar si Steve Rogers todavía era virgen cuando, a ojos de los habitantes del MCU, murió en Avengers: Endgame.

Si bien inicialmente Bruce Banner no quería hablar sobre ese aspecto de la vida de su amigo y colega vengador, eventualmente, en la escena post-créditos de She-Hulk, Banner se desahoga y le dice a una Jen que supuestamente está borracha que Steve Rogers perdió la virgnidad con una mujer durante un tour de The United Service Organizations (USO) en 1943.

Recuerden que en Capitán América: El Primer Vengador se estableció que después de recibir el suero del supersoldado Steve Rogers pasó un tiempo recorriendo Estados Unidos y Europa para conseguir ayuda financiera para la Guerra. Todo antes de enterarse que Bucky fue tomado prisionero y embarcarse en una misión para liberarlo.

En ese sentido, la revelación de She-Hulk sobre la sexualidad de Steve Rogers calza perfectamente con lo que se ha establecido del personaje en el MCU y, como si eso no fuera suficiente, la guionista principal de la serie, Jessica Gao, reaifrmó que es canon ya que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, estableció qué diría Hulk al respecto.

“Empezamos a ponerlo en guiones. Solía haber una broma de toda la temporada en la que lo que constantemente atormentaba a Jen era la cuestión de si Steve Rogers había tenido relaciones sexuales alguna vez o no. La ves regularmente buscándolo en Google, hablando de eso. Tenías la sensación de que ella estaba molestando constantemente a las personas en su vida, esta pregunta que estaba quemando su alma”, contó Gao en una entrevista con Variety. “No puedo describirles lo emocionada y sorprendida que estaba de que Kevin (Feige) no solo estuviera de acuerdo con responder la pregunta, sino que también me proporcionó la respuesta canónica. (Lo que dice Hulk sobre Rogers) es directamente de la boca dorada de Kevin”.

Aunque esta revelación podría parecer otra broma interna del MCU, Gao además remarcó que todo surgió como un intento por finalizar un debate que ha rondado en redes sociales y los fanáticos de Marvel Studios durante años.

“Mucho de la serie, cada vez que hacemos comentarios sobre Marvel en sí, proviene de conversaciones en la vida real que todos nosotros, los guionistas, hemos tenido con nuestros amigos cuando vemos las películas. Estas son cosas sobre las que las personas reales quieren respuestas. Queremos saber si Steve Rogers sale, si está en estas calles, porque ese hombre es demasiado atractivo para haber pasado por la vida, y haber servido a su país, y no haber obtenido algo”, dijo Gao a Emprie.

Y aunque por ahora solo podemos especular con la identidad de aquella pareja del Capitán América, en Twitter el actor tras Steve Rogers, Chris Evans, ya respondió a este punto de la historia de su personaje.

She-Hulk: Attorney at Law seguirá presentando sus episodios semanalmente mediante Disney Plus.