Kevin Feige estuvo “enojado y avergonzado” con el estreno de Black Widow en streaming

De acuerdo a un reporte de Matthew Belloni, exeditor de The Hollywood Reporter, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, estaba completamente insatisfecho con la decisión de Disney de lanzar Black Widow en streaming.

Una decisión que ahora gatilló una demanda por parte de la actriz Scarlett Johansson debido a los dineros que no recibirá de las ganancias que podría haber logrado la película si solo hubiese estado disponible en cines. Además, alega que su contrato garantizaba un lanzamiento exclusivo en cines.

Según consta en el newsletter What I’m Hearing de Belloni, la molestia de Feige por la decisión no sería un simple enojo. “[Feige es] un hombre de empresa y no es propenso a enfrentamientos corporativos ni a gritos. Pero me han dicho que está enojado y avergonzado“, explica el boletín.

“Presionó a Disney contra el plan de lanzamiento para Black Widow, prefiriendo la exclusividad de la pantalla grande y no queriendo alterar a su talento. Y luego, cuando la mierda explotó, la película comenzó a hundirse y el equipo de Johansson amenazó con un litigio, Feige quería que Disney arreglara las cosas con ella“, agregó.

Por ahora, la demanda de Johansson contra Disney está en su primera etapa tras ser presentada en una corte de la ciudad de Los Angeles. Disney presentó un comunicado en el que catalogó a la acción judicial como “triste y angustiosa”.