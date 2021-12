Kevin Feige justificó la ausencia de algunos personajes de las sagas anteriores de Spider-Man en No Way Home

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

En la antesala del estreno Spider-Man: No Way Home se multiplicaron los rumores sobre los actores y personajes que podrían aparecer en la cinta que cerró la primera trilogía de Spidey en el MCU. Pero aunque ahora todos quienes ya vieron aquella película tienen claro qué rumores se cumplieron y cuales quedaron como simples reportes, actualmente siguen rondando dudas sobre ese aspecto de la secuela de Spider-Man: Far From Home.

Así, en el marco de una extensa entrevista con The New York Times, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, fue consultado directamente sobre la ausencia de dos personajes y justificó aquella decisión apuntando al foco de esta historia.

Pero, antes de abordar lo que dijo Feige tenemos que reiterar una vez más que a continuación encontrarán spoilers de Spider-Man: No Way Home.

En Spider-Man: No Way Home no solo se concretó el regreso del Duende Verde (Willem Dafoe), Doc Ock (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden Church) y Lizard (Rhys Ifans), sino que también en la confirmación más esperada de los rumores Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron como sus respectivas versiones de Spider-Man Todo mientras Charlie Cox figuró brevemente como Matt Murdock, el personaje que plasmó en la serie de Netflix de Daredevil.

Pero aunque durante un tiempo los rumores sugerían que Kirsten Dunst y Emma Stone aparecerían como Mary Jane Watson y Gwen Stacy respectivamente, finalmente ninguna de las dos actrices figuró en Spider-Man: No Way Home.

¿La razón? Aunque hay reportes que claman que los planes habrían cambiado debido a temas de agenda y el coronavirus, según Kevin Feige aquello habría sido para no perder el foco de la historia del Spider-Man de Tom Holland.

“Cuando la gente vea la película, entenderá. Se trata de la historia. Era un gran objetivo para todos nosotros, Amy (Pascal) y Jon (Watts) y nuestros escritores, Chris McKenna y Erik Sommers, que el último año de Peter Parker en la escuela secundaria no se perdiera en medio de la locura que sobreviene gracias a su encuentro con Doctor Strange. Eso fácilmente podría haber sucedido. Y esa es la razón por la que no hay otras 20 personas en la película”, dijo Feige.

Tengan en cuenta que la justificación de Spider-Man: No Way Home para el regreso de los personajes de las películas anteriores del arácnido tiene que ver con los problemas del hechizo de Doctor Strange que básicamente llevó al MCU a todas las personas que sabían que Peter Parker era Spider-Man. En ese sentido, la Mary Jane Watson de las películas dirigidas por Sam Raimi y la Gwen Stacy de The Amazing Spider-Man perfectamente podrían haber aparecido. Pero, según el cabecilla del MCU, aquello habría complicado las cosas.

Pero claro, eso no evitará que los fans se pregunten cómo habrían sido las apariciones de Mary Jane y Gwen.