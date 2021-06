Kevin Feige no descarta realizar precuelas como Black Widow para otros personajes del MCU

Cuando Black Widow finalmente se estrene durante el próximo mes de julio, los fanáticos no podrán seguir explorando el mundo posterior a Avengers: Endgame como ha sucedido con WandaVision y The Falcon and the Winter Solider y deberán remontarse al periodo entre Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War para conocer qué sucedió en uno de los últimos períodos de la vida de Natasha Romanoff.

En ese sentido, esta nueva película dirigida por Cate Shortland se posicionará como una entrega bastante inusual en el MCU al establecerse como una precuela de Infinity War y abordar el pasado de un personaje cuyo destino ya quedó claro (otras entregas del MCU que exploraron el pasado como Capitana Marvel y Captain America: The First Avenger lo hicieron con varias aventuras por delante para sus protagonistas).

Pero aunque por ahora Black Widow es la única propuesta de este tipo anunciada para el MCU, Kevin Feige no descarta que la compañía realice más apuestas en esa línea a futuro y, en el marco de una conferencia recogida por el portal /Film, el ejecutivo abrió la puerta a esa posibilidad.

“Ciertamente, esta película y esta historia es un caso particular para Natasha”, dijo Feige. “Pero la noción de explorar el pasado, presente y futuro del MCU ciertamente está en las cartas para todos nuestros personajes. Esta historia en particular de este elenco en particular es muy personal, muy específica de Natasha“.

Por supuesto, aunque la mayoría de las películas han establecido un enfoque lineal para las historias de los personajes, las declaraciones de Feige abren la puerta para eventuales nuevas apuestas. Después de todo, con esta idea personajes como Tony Stark, Thanos y Steve Rogers podrían tener nuevas historias en el universo cohesionado. Aunque claro, el mandamás del MCU sostiene que estas apuestas tienen que ser justificadas como habría sido el caso de Black Widow.

“Sabíamos muy específicamente que había un gran período de su vida del que no sabíamos, no solo su infancia, sino este período de tiempo entre Civil War e Infinity War”, explicó Feige. “Y en ese período, sentimos que era un derecho enfocarnos creativamente para poder descubrir más sobre nuestro pasado más sobre nuestro presente. Y ... dar una pista sobre el legado en el futuro”.

Black Widow será la primera película en solitario de Natasha Romanoff después de su debut en Iron Man 2 y proveerá una nueva oportunidad para que Scarlett Johansson explore a la espía titular mientras también se presentarán a nuevos personajes como Yelena Belova (Florence Pugh) y Red Guardian (David Harbour).

El estreno de Black Widow está fijado para este 9 de julio en los cines disponibles y mediante el sistema Premier Access de Disney Plus.