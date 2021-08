Kevin Feige sostiene que las próximas películas de Marvel Studios abordarán las dudas sobre el estado de los Vengadores

¿Qué pasó con los Vengadores después de la derrota de Thanos? De acuerdo a The Falcon and the Winter Soldier hay gente que cree que Steve Rogers está en la Luna y mientras Spider-Man: Far From Home dejó claro que todo el mundo sabe que Tony Stark murió, lo que sucedió con el resto del equipo y en general con el grupo de superhéroes aún está en una nebulosa.

Pero aunque recientemente advirtió que aún falta bastante para una eventual The Avengers 5, Kevin Feige también anticipó que las próximas entregas de Marvel Studios abordarán algunas de las dudas que existen sobre qué sucedió con los Vengadores después de los eventos de Endgame.

Concretamente en una entrevista con el portal CinemaBlend el presidente de Marvel Studios fue consultado sobre el estado de los Vengadores y en particular respecto a quién forma parte del equipo y si este sigue en pie o no.

“Esa es una gran pregunta. Y creo que verán que esa pregunta se aborda y que las personas luchan con esa misma pregunta dentro de la MCU en este momento”, respondió Feige. “Creo que después de Endgame y con Tony fuera del tablero y Steve Rogers fuera del tablero, Sam Wilson es el nuevo Cap, por supuesto. Pero, ¿qué significa ser un Vengador? ¿Hay un equipo central? Y ¿Quién lo dirige y quién lo financia? Esa es una corriente subterránea que, aunque no está a la vanguardia de muchas de las películas actuales, es ciertamente una cuestión que permanece en un segundo plano”.

Las próximas películas de Marvel Studios contemplan a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Los Eternos, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever y The Marvels.

En ese sentido, como varias de esas entregas incluyen a héroes conocidos, es probable que de una forma u otra se hable sobre el estado del equipo aunque sean referencias breves como lo que sucedió en uno de los tráilers de Los Eternos.