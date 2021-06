Kevin Smith explicó por qué la nueva serie de He-Man se llamará Masters of the Universe: Revelation

Si el primer tráiler de la serie no fue suficiente para ustedes y están ansiosos por conocer más sobre Masters of the Universe: Revelation, el nuevo video promocional revelado por Netflix podría resultar de su interés.

Durante este fin de semana y siguiendo al lanzamiento del mencionado tráiler, el streaming dio a conocer un nuevo video sobre la próxima serie de He-Man. Este registro no cuenta con muchas escenas nuevas de esa producción, sin embargo, ofrece varios detalles interesantes sobre Masters of the Universe: Revelation de la mano de su responsable: Kevin Smith.

Así, además de volver a recalcar que la serie pretende conquistar a los fanáticos de las aventuras originales de He-Man, en poco más de 6 minutos Smith explicó que esta apuesta tratará de retomar la historia de aquella clásica producción animada pero buscará complejizar algunos de sus elementos y en particular tratará de abordar el impacto que tienen los secretos.

En ese sentido, Smith explicó que la parte “Revelation” (”Revelación”) del título tendrá que ver con que el viaje que emprenderá Teela después de descubrir la verdadera identidad de He-Man.

“La revelación en cuestión realmente tiene que ver con Teela, y eso es porque, si recuerdas el antiguo programa, sabes desde el principio que habían solo otros tres que conocían el secreto (de He-Man): The Sorceress, Man-At-Arms y Orko, así como Cringer“, explicó Smith. “Teela, con quien He-Man luchó codo con codo, y Teela, que protegió a Adam cuando él no era He-Man, siempre se quedaba fuera de eso y se la mantenía en la oscuridad como a Lois Lane”.

“Así que nuestro enfoque para la historia fue como, bueno ¿Qué pasa si ella se entera? ¿Qué sucede cuando se entera de quién es realmente He-Man?”, sentenció.

En el video Smith además manifestó su satisfacción con el desarrollo del primer ciclo de la serie, por lo que para ese y otros detalles pueden revisar las palabras del director a continuación:

Masters of the Universe: Revelation estrenará su primera tanda de episodios el próximo 23 de julio a través de Netflix.