Kim Kardashian enfadó a sus seguidores al publicar spoilers de Spider-Man: No Way Home

Kim Kardashian es conocida por publicar contenido sobre su vida, familia y atuendos en redes sociales, sin embargo, durante esta semana la influencer provocó el enojo de sus seguidores porque decidió cambiar un poco las cosas y compartió un importante spoiler de Spider-Man: No Way Home.

Sí, Kim Kardashian se encargó de revelar una parte clave de la nueva película de Spider-Man para sus seguidores.

De acuerdo a los reportes que no tardaron en propagarse a través de redes sociales, durante el lunes pasado Kardashian publicó en sus historias de Instagram varias fotos de una escena de Spider-Man: No Way Home. Para todos quienes no han visto la nueva película de Spidey esos registros constituyen un gran spoiler porque no solo son parte del desenlace de la cinta, sino que involucran a otros personajes aparte del héroe titular interpretado por Tom Holland.

Así, aunque Kardashian eventualmente borró ese contenido, algunos de sus seguidores y varios fanáticos de las producciones del MCU no tardaron en criticar sus publicaciones.

“¿Por qué Kim Kardashian acaba de publicar spoilers de Spider-Man en su historia de (Instagram) como si no tuviera millones de seguidores?”, se preguntó un usuario.

“No Kim Kardashian publicando spoilers de Spider-Man en su historia de Instagram si no lo hubiera visto ya, sería furiosa”.

“No Kim Kardashian haciendo spoilers de Spider-Man en su historia. WTF es muy enfermo”.

“Pasé una semana evitando spoilers de Spider-Man: No Way Home en TikTok y Twitter solo para que Kim Kardashian hiciera spoilers en Instagram”.

“Gracias Kim Kardashian por arruinar a spiderman nwh”.

“No, estoy literalmente obsesionado con Kim Kardashian haciendo spoilers de Spider-Man: No Way Home en su historia de (Instagram) desde la comodidad de su cine en casa”.

“Pasé todo este tiempo sin spoilers de Spider-Man SOLO para que Kim Kardashian me lo arruinara en su historia de (Instagram)”.

“Kim Kardashian acaba de spoilearme Spider-Man. La veré mañana ... había sido bueno evitando spoilers hasta esa historia de (Instagram)”.

“He silenciado todo lo relacionado con Spider-Man en todas mis redes sociales para evitar spoilers ya que lo veré mañana…. Solo para que Kim Kardashian publique un spoiler completo en su (Instagram)”.

Si se están preguntando cuál es el spoiler que publicó Kardashian, aquí no seguiremos el mismo camino que la influencer y solo les contaremos tras la advertencia de spoilers pertinente.

Si siguen aquí asumimos que ya vieron Spider-Man: No Way Home y como pueden imaginar las publicaciones en Instagram de Kardashian no solo confirmaban los rumores, sino que mostraban una de las últimas escenas de los Spider-Man de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Para quienes ya vieron No Way Home o siguen atentamente las noticias sobre las producciones de superhéroes esto no podría ser una gran revelación, sin embargo, hay que tener en cuenta que Kardashian tiene más de 273 millones de seguidores en Instagram y puede que algunas de esas personas simplemente no supieran de esta sorpresa de la película hasta ahora. Después de todo, ni Sony ni Marvel Studios quisieron incluir a Maguire y Garfield en la promoción oficial de la cinta.