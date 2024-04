Kingdom of the Planet of the Apes será la película más larga de la saga

Un nuevo reporte indica que “Kingdom of the Planet of the Apes”, la próxima película de la saga simia que será dirigida por Wes Ball, tendrá una característica que marcará un récord para la franquicia.

Según un listado en la cadena de cines AMC, visto por Collider, la película tendrá una duración de 145 minutos, lo que la convertirá en la producción de mayor metraje en la saga de El Planeta de los Simios.

En la más reciente trilogía, la película más larga fue “War for the Planet of the Apes”, con 140 minutos, mientras que “Rise of the Planet of the Apes” solo tuvo una duración de 105 minutos.

Tengan en cuenta que la película original, protagonizada por Charlton Heston, tenía una duración de 112 minutos.

En paralelo, el servicio Quorum está anticipando que la nueva película tendrá un estreno de entre $54 y $61 millones de dólares en Estados Unidos, poniéndola en línea de películas como “Rise” y “War”, pero detrás de “Dawn of the Planet of the Apes” ($72.6 millones de dólares) y el remake de Tim Burton ($68.5 millones).

La nueva película se situará 300 años después de la muerte de Caesar y presentará cómo los simios pelean por el control del planeta mientras la humanidad ya ha perdido toda la capacidad que alguna vez tuvo.

En ese escenario, un líder simio comienza a esclavizar a otros simios, mientras su objetivo es dar con algo de la tecnología humana que alguna vez existió.

Kingdom of the Planet of the Apes se estrenará el 10 de mayo en Estados Unidos.