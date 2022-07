Kingsman 3 podría filmarse durante 2023 según Taron Egerton

Pese a que The King’s Man pasó discretamente por la cartelera durante el año pasado, 20th Century aún tendría planes para otra película de Kingsman.

Si bien aún no hay nada oficial, recientemente Taron Egerton indicó que Kingsman 3, la siguiente película de la saga principal de Kingsman, ya tiene un guión y podría filmarse durante el próximo año.

“Tengo entendido que rodaremos la tercera entrega de mi saga, creo, el próximo año”, dijo Egerton durante una entrevista con The Jess Cagle Podcast. “Pero ya sabes, no escuches lo que digo porque realmente no lo sé. Ya sabes, son decisiones de adultos”.

Es decir, aunque sería probable que Kingsman 3 finalmente se convierta en una realidad durante 2023, ni siquiera Egerton está seguro sobre qué sucederá con su retorno como Eggsy después de lo que fue Kingsman: The Secret Service en 2014 y Kingsman: The Golden Circle en 2017.