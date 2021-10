Knockout City encabeza los juegos gratuitos que llegarán a PlayStation Plus en noviembre

Los rumores eran ciertos y durante este jueves finalmente se confirmó que Knockout City será parte de los videojuegos que estarán disponible de manera gratuita durante noviembre para los suscriptores de PlayStation Plus.

Esta semana PlayStation anunció que su listado de juegos para PS Plus en noviembre de 2021 incluyen a:

Knockout City , el juego de dodgeball de Velan Studios y Electronic Arts (PS4 y PS5)

First Class Trouble , un juego de deducción que soporta hasta 6 jugadores (PS4 y PS5)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la remasterización del título de de rol de acción de 2012 (PS4)

Todo además de The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition y Until You Fall en el apartado de juegos de realidad virtual.

Knockout City, First Class Trouble y Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning estarán disponibles en PS Plus desde el 2 de noviembre y hasta el 6 de diciembre. Y por su parte, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners y Until You Fall estarán disponibles desde el 2 de noviembre de 2021 hasta el 3 de enero de 2022.