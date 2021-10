Knockout City sería uno de los juegos de PS Plus de Noviembre según reciente filtración

Al parecer Knockout City será uno de los juegos que estarán disponibles a través de PS Plus durante el mes de noviembre según apunta una reciente filtración.

La filtración provendría del outlet francés Dealabs, quienes compartieron una imagen con los juegos que llegarían al servicio en noviembre, aunque estos aún no son anunciados de forma oficial, y junto con el título de EA lo harían The Walking Dead: Saints and Sinners (VR), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning y First Class Trouble.

Este outlet ha predicho los juegos que llegarán al servicio los durante los últimos dos meses, por lo que es probable que en los próximos días cuando PlayStation de a conocer los títulos sean estos.

Cabe recordar que entre los juegos de octubre se encuentran Hell Let Loose (PS5), Mortal Kombat X (PS4) y PGA Tour 2K21 (PS4).