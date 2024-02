Kojima hará un juego de espionaje porque llevan ocho años pidiéndole “otro Metal Gear”

Kojima se ha referido a su próximo juego de acción espionaje por primera vez desde su revelación en el pasado State of Play, dando a conocer una de las razones por la que hará el juego.

En el más reciente episodio de HideoTube, publicado por Kojima Productions, es que Kojima, se refiere al respecto, señalando que en 2015 tras Metal Gear Solid 5 e independizarse quería hacer algo nuevo, lo cual finalmente derivó en Death Stranding.

Sin embargo, de acuerdo a lo que señala, “pero en los últimos ocho años, todos los días en las redes sociales, usuarios de todo el mundo, la gente me ha estado pidiendo que cree otro Metal Gear y cosas así”.

“Luego, me enfermé en 2020. También fue durante la pandemia, así que estuve enfermo y aislado durante todo eso. Incluso me operaron. Y pensé ‘ya no puedo más’. Estaba en mi punto más bajo y sentía que no podía volver a hacer juegos”, añade el director, que menciona que incluso escribió su testamento.

Es así como Kojima finalmente recuerda que cumplió 60 años el año pasado y que en nueve años tendrá 70, apuntando que lo ocurrido le hizo repensar sus prioridades. “Espero nunca retirarme. Dicho esto, si los usuarios lo desean tanto, pensé que debería cambiar un poco mis prioridades. Todavía quiero hacer cosas nuevas, pero decidí hacer un juego de acción y espionaje”.

Finalmente, Kojima señala que ha recibido varias solicitudes para hacer películas, pero las ha rechazado dado que actualmente tiene un estudio a cargo. “Estaba en una situación difícil. Y hablé con Guillermo Del Toro sobre eso, y me dijo ‘Hideo, lo que estás haciendo ya es una película’. Sigue como estás.’ Sus palabras me salvaron”.