La academia de metal control de Toph será el foco del nuevo cómic de Avatar

Un nuevo cómic llegará para continuar expandiendo el mundo de Avatar: The Last Airbender y se centrará en nada más ni nada menos que Toph.

De acuerdo The Hollywood Reporter, el próximo año Dark Horse lanzará un cómic llamado Avatar: The Last Airbender—Toph Beifong’s Metalbending Academy.

Como pueden deducir en base a su nombre, este nuevo cómic explorará los primeros años de la Academia de metal control de Toph. Una institución que fue creada entre el desarrollo Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra.

Así, pese a que la Academia Beifong ya es algo establecido en el mundo de Korra, este cómic aprovechará la oportunidad de contar sus orígenes siguiendo a una Toph que se encuentra aburrida en ese lugar hasta que “las cosas cambian y se vuelven mucho más emocionantes cuando sus viejos amigos, Sokka y Suki, llegan a visitar trayendo algunas caras familiares con ellos”.

Avatar: The Last Airbender — Toph Beifong’s Metalbending Academy será escrito por Faith Erin Hicks (The Adventures of Superhero Girl), mientras que sus dibujos estarán a cargo de Peter Wartman (Avatar: The Last Airbender— Imbalance) y Adele Matera (Doctor Who) tomará las riendas de los colores.

Puedes ver la portada dibujada por Wartman aquí:

Este nuevo cómic del mundo de Avatar será publicado en febrero de 2021 y por ahora se desconoce si será una publicación única o formará parte de algún tipo de colección más grande dentro de las publicaciones de la saga.