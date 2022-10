La actriz original detrás de Bayonetta acusó que le ofrecieron un salario insultante y llamó a boicotear Bayonetta 3: “Lo que hicieron fue legal, pero fue inmoral”

Cuando PlatinumGames informó que Hellena Taylor ya no sería la voz del personaje titular en Bayonetta 3 no fueron pocos los fanáticos que recibieron con dudas e intriga aquella decisión y es que no solo es extraño que una franquicia cambie a la voz de su protagonista, sino que también parecía algo azaroso considerando que no había una recepción negativa respecto al trabajo de Taylor.

Sin embargo, aunque inicialmente se planteó que “varias circunstancias superpuestas dificultaron que Hellena Taylor volviera a interpretar su papel”, ahora la propia actriz acusó que el principal motivo de este cambio tendría que ver con el dinero.

En una seguidilla de videos publicados en Twitter el pasado 15 de octubre, Taylor acusó que PlatinumGames le ofreció un sueldo que consideraba como un insulto para trabajar en Bayonetta 3.

“La oferta final para hacer todo el juego (...) fue de $4000 dólares”, dijo Taylor. “Eso es un insulto para mí, el tiempo que me tomé para trabajar en mi talento y todo lo que le he dado a este juego y los fans”.

Taylor será reemplazada por Jennifer Hale con la protagonista cuando Bayonetta 3 llegue a Nintendo Switch en un par de semanas más, pero la actriz pidió que los fans boicotearan el título por la actitud que PlatinumGames tuvo con ella.

“Les pido a los fanáticos que boicoteen este juego y, en su lugar, gasten el dinero que habrían gastado en este juego para donarlo a organizaciones benéficas.No quería el mundo, no pedí demasiado. Solo estaba pidiendo un salario digno y decente. Lo que hicieron fue legal, pero fue inmoral”, añadió.

De hecho, en el tercer video del hilo que publicó Taylor planteó que le pidieron audicionar nuevamente para Bayonetta 3 debido a los cambios en las voces que suceden con el tiempo. Pero según la actriz pasó esas pruebas de buena manera y posteriormente recibió una “oferta insultante”.

Taylor señaló que a partir de eso le escribió al director del juego, Hideki Kamiya, pero las cosas no mejoraron y recién allí solo le ofrecieron los mencionado $4000 dólares.

Finalmente la actriz refutó directamente que su salida del juego fuese por conflictos de agenda.

“Ahora tienen una nueva voz de niña (Bayonetta) y amo a los actores, le deseo toda la alegría del mundo, le deseo todos los trabajos, pero no tiene derecho a decir que es la voz de Bayonetta. Creé esa voz. No tiene derecho a firmar productos como Bayonetta”, dijo Taylor.

En respuesta a las acusaciones de la actriz, Hideki Kamiya escribió un críptico tweet que decía: “Triste y deplorable la actitud de falsedad. Eso es todo lo que puedo decir ahora. Por cierto, CUIDADO CON MIS REGLAS”.

Todo mientras que Jennifer Hale publicó una declaración asegurando que debido a un acuerdo de confidencialidad no puede abordar la situación directamente.

" Como miembro de la comunidad de actores de doblaje desde hace mucho tiempo, apoyo el derecho de todos los actores a recibir un buen salario y lo he defendido constantemente durante años”, señaló Hale. “Cualquiera que me conozca, o haya seguido mi carrera, sabrá que tengo un gran respeto por mis compañeros y que soy un defensora de todos los miembros de la comunidad. Estoy bajo una acuerdo de confidencialidad y no tengo la libertad de hablar sobre esta situación. Mi reputación habla por sí sola”.

Bayonetta 3 será lanzado el 28 de octubre para Nintendo Switch.