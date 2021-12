La adquisición de los derechos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos no cambió los planes de Marvel Studios para el Multiverso según Kevin Feige

Si bien esa es una noción que ha existido en los cómics durante un buen tiempo, el Multiverso recién comenzó a presentarse formalmente en el universo cohesionado de Marvel Studios de la mano de la serie de Loki y pronto se plasmará en la pantalla grande con cintas como Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero aunque sería sencillo creer que la compañía solo está incursionando en esas ideas tras la adquisición de los derechos de los personajes de Marvel que estaban en manos de Fox, Kevin Feige sostiene que aquello no habría cambiado los planes al respecto del MCU.

Particularmente en una entrevista con el portal Collider a propósito del estreno de Spider-Man: No Way Home, el presidente de Marvel Studios fue consultado respecto a si la adquisición de Fox por parte de Disney habría influido en los planes para el Multiverso del MCU.

“Creo que Ancient One lo menciona en Doctor Strange 1, cuando está llevando a Stephen Strange a través de ese viaje alucinante. Y siempre fue una de las herramientas de narración más poderosas en los cómics”, respondió Feige. “Uno tiene que manejarlo con cuidado, porque puede ser abrumador. Pero además de los 80 años de historia de los cómics, ahora tenemos más de 20 de historia de las películas y hay suficientes personajes con los que podemos empezar a jugar con el (Multiverso) de esa manera”.

“Lo mencionamos, obviamente, como parte de la artimaña de Mysterio en Spider-Man: Far From Home. Creo que los juguetes que se agregaron a esa caja de juguetes aumentaron con la adquisición de Fox, pero no cambió el cronograma en el que estábamos presentando la idea del Multiverso”, concluyó el ejecutivo.

Es decir, aunque obviamente los derechos de personajes como Los Cuatro Fantásticos y los X-Men ofrecen varias posibilidades e incluso ya hay algunos rumores respecto a cómo Marvel Studios podría aprovechar eso en Doctor Strange 2, Feige sostiene que los planes para introducir de lleno al Multiverso en la Fase 4 del MCU no cambiaron.