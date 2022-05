La amenaza del Imperio marca al primer tráiler de Andor

Aunque la espera entre el final de The Book of Boba Fett y el próximo estreno de Obi-Wan Kenobi fue más o menos larga, esta semana Disney Plus confirmó que no pasará mucho tiempo entre el final del programa del Jedi y el inicio de su siguiente serie: Andor.

Este jueves y en el marco de la jornada de apertura de la Star Wars Celebration 2022, el streaming y Lucasfilm anunciaron que Andor se estrenará el próximo 31 de agosto.

Aquel anuncio se dio de la mano de un tráiler que aunque no entra en los pormenores sobre la trama, refuerza las bases que se adelantaron previamente sobre este programa mostrando cómo el Imperio destruirá al planeta natal de Cassian e impulsará el camino que eventualmente llevará al personaje de Diego Luna a sacrificarse para recuperar los planos de la estrella de la muerte como se mostró en Rogue One. Todo mientras en el avance también se puede ver a Genevieve O’Reilly como Mon Mothma, un personaje que recorrerá una historia paralela a Cassian en esta producción.

Este es el primer tráiler de Andor:

Andor fue comandada por Tony Gilroy como showrunner y después de varios reportes al respecto, esta semana también se confirmó la realización de una segunda temporada que se acercará más a Rogue One.

“Vamos a retroceder 5 años desde RogueOne . ¡Ya hemos filmado 12 episodios!”, señaló Tony Gilroy como parte del anuncio que confirmó una segunda tanda de episodios de Andor.

El estreno de Andor el 31 de agosto de 2022 contemplará dos episodios de los 12 que incluirá el primer ciclo de la serie. Todo mientras que la segunda temporada contará con otros 12 capítulos.