La canción de Nirvana en el tráiler de The Batman irrumpió en los rankings musicales de Estados Unidos

Cuando están por cumplirse 29 años desde el lanzamiento de Nevermind, un tema del famoso disco de Nirvana volvió a posicionarse en los rankings musicales de Estados Unidos.

Durante este fin de semana se dio a conocer el primer tráiler de The Batman y como la presentación de la nueva película del hombre murciélago se dio acompañada de una versión de “Something in the Way”, la canción de 1991 de la banda liderada por Kurt Cobain volvió a figurar en algunos listados musicales.

Concretamente, desde Comicbook recogen que actualmente “Something in the Way” está en el puesto número 18 de las canciones más vendidas en Amazon Music en Estados Unidos. Todo mientras el tema también está en el puesto número 22 del Top 200 de iTunes Store en ese país.

La versión de “Something in the Way” en el tráiler de The Batman no es igual a la que pueden escuchar al acceder al tema de Nirvana en cualquier plataforma, ya que también incorpora elementos de la música que Michael Giacchino realizó para la película.

No obstante, aquí pueden escuchar la canción:

Y, como probablemente desean hacerlo, aquí también pueden revivir el tráiler:

The Batman planea estrenarse en octubre de 2021 y quién sabe, quizás la campaña promocional de la película siga impulsando temas de agrupaciones tan memorables como Nirvana.