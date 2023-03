La carta más rara de Yu-Gi-Oh! se pondrá en venta luego de 18 años

La carta más rara de Yu-Gi-Oh! será puesta en venta luego de 18 años. Se trata de la carta Tyler the Great Warrior, de la cual sólo existe una copia y ha estado en manos del mismo dueño desde el año 2005.

La carta fue creada como parte de una campaña de la Fundación Make-A-Wish, que ayuda a cumplir los deseos de los niños con enfermedades complicadas.

De esta forma, la carta fue creada para Tyler Gressle, quien pidió una carta personalizada de Yu-Gi-Oh!, la cual se encuentra basada en Dragon Ball Z.

Gressle viajó a New York para conocer al creador de la serie Kazuki Takahashi, quien dibujó la carta basándose en el personaje favorito del niño, Trunks del Futuro.

La carta, sólo fue sacada de su cubierta para ser graduada y cuenta con la firma del creador de Yu-Gi-Oh!, quien falleció el año pasado.

Según señaló en conversación con un creador de contenido, “Aunque la tengo desde hace 20 años, no me había planteado venderla hasta hace poco”, agregando que “fue una de esas cosas que me dijeron cuando me dieron la carta: cuídala, no la vendas, consérvala, es la única que existe. La he conservado durante mucho tiempo y creo que sería bueno que otros pudieran conservarla en un espacio público o en manos de alguien que realmente la valorara, así como la historia y todo lo que ha contribuido a crearla”.

Además, agrega que al venderla le puede servir para emprender otros proyectos personales.

Por el momento se desconoce el valor que podría alcanzar la carta, ya que nunca se había vendido una carta con sólo una copia existente.

La carta será subastada el próximo 19 de abril a través de eBay.