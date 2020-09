La clásica serie “Good Times” tendrá un remake animado en Netflix

Netflix hará una nueva versión de la clásica sitcom “Good Times”, trasladando a la historia de la familia Evans a un entorno animado.

En el proyecto estarán involucrados Seth MacFarlane, conocido por su trabajo al mando de Family Guy, junto a Norman Lear, desarrollador de la serie original, la que a su vez era un spin-off de la serie Maude.

Tanto McFarlane como Lear serán productores ejecutivos, mientras que Carl Jones (The Boondocks, The Last O.G.) será el creador, showrunner y productor ejecutivo.

Tal como pasaba en la serie original, que debutó exitosamente en 1974 y se extendió por cuatro temporadas, todo se enfocará en las vivencias de la familia Evans, aunque trasladándolos a un entorno contemporáneo marcado de los problemas sociales actuales.

A través del comunicado de anuncio, McFarlane destacó que la animación es el medio ideal para reimaginar a la serie original, pero trayendo de regreso a los personajes clásicos.