La creadora de WandaVision habló sobre la sorpresa del episodio más reciente

Ya han pasado un par de días desde que el quinto episodio de WandaVision llegó a Disney Plus. Sin embargo, como el capítulo más reciente de la serie concluyó con una importante jugada por parte de Marvel Studios los fanáticos y los involucrados en la serie aún siguen desentrañando las implicancias de esa última revelación.

En ese contexto, en el sitio web de Marvel publicaron una entrevista con Jac Schaeffer, la creadora y showrunner de WandaVision. Por supuesto, como ese es un artículo oficial, Schaeffer no adelantó nada específico sobre lo que pasará después de ese momento. No obstante, abordó como se gestó esa situación y las consideraciones que tomaron en cuenta.

Evidentemente, para revisar las declaraciones de Schaeffer tenemos que entrar en el terreno de los spoilers de WandaVision.

El quinto episodio de WandaVision concluyó cuando la pelea entre Wanda y Vision misteriosamente fue interrumpida por un llamado a la puerta de su casa. Wanda abrió la puerta y, después de un momento de incertidumbre, saludó a su hermano Pietro.

Pero este Pietro no era aquel interpretado por Aaron Taylor-Johnson y que conocimos en Avengers: Age of Ultron, sino que era la versión de Quicksilver de Evan Peters y que apareció en las películas de los X-Men amparadas por Fox.

Por supuesto, con Doctor Strange in the Multiverse of Madness en los planes futuros de Marvel Studios y los X-Men dentro de las propiedades de esa compañía por cortesía del adquisición de Fox por parte de Disney, los fanáticos siguen elaborando teorías sobre qué implica esta aparición del Quicksilver de Evan Peters para el futuro del universo cohesionado.

Y aunque obviamente las respuestas recién llegarán con los próximos episodios de WandaVision, en una conversación con el sitio web de Marvel la creadora de la serie, Jac Schaeffer, finalmente habló sobre ese comentado cameo.

Ante todo, Schaeffer explicó que estaban emocionados por rescatar a esa versión de Quicksilver. Sin embargo, también tenían que tener en cuenta las dudas y posibilidades para su regreso.

“Nos encantó la idea de (traerlo de vuelta)”, comentó Schaeffer sobre la aparición de Peters. “Y luego pensamos, ¿cómo diablos vamos a hacer que esto tenga sentido lógico? ¿Cómo justificamos esto? Porque esa es la cuestión, puedes generar un millón de grandes ideas pero hay que hacerlas aterrizar, hacer que se fundamenten, hacer que se sientan orgánicas en la historia más amplia”.

La idea de incorporar al Quicksilver de los X-Men a la trama de WandaVision surgió desde Schaeffer y la productora ejecutiva Mary Livanos, y aparentemente es algo que se gestó al principio del desarrollo de la serie.

“Este programa es una confusión mental y, debido a que está funcionando en muchos niveles, y hay muchas nociones de lo que es real y lo que no; del desempeño, del reparto, de la audiencia, del fandom y todo eso”, añadió Schaeffer. “Pensamos que sería la mayor emoción traer a Evan al Universo Cinematográfico de Marvel“.

Pero parece que proponer la aparición de Peter/Pietro fue más fácil que concretarla. Después de todo, pese a que tenían la idea de usar el tópico sobre la visita de un pariente que a menudo entra en juego en las sitcoms, también había un factor de incertidumbre.

“Estuvimos alentándolo durante mucho tiempo y no sabíamos si sería posible”, explicó Schaeffer. “Fue complicado lograrlo. Evan siempre estuvo dispuesto a hacerlo(...). Es un fanático de los cómics y un fanático de Marvel. Siempre está dispuesto a la opción más extraña. Y es un placer, verdaderamente un placer trabajar con él“.

“Todo el mundo estaba muy emocionado. Creo que Kevin (Feige, el presidente de Marvel Studios) quería asegurarse de que había una razón para ello, que tenía sentido. Y espero que eso sea lo que hicimos”, concluyó la creadora de WandaVision.

Para ver cuál será esa justificación tendremos que esperar a los próximos episodios de WandaVision, pero como solo restan cuatro capítulos de la serie probablemente las respuestas no tardarán mucho en llegar.