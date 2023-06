La cuarta temporada de The Boys no llegará hasta finalizada la huelga de guionistas

El creador de la serie de The Boys, Eric Kripke, ha dado a conocer que la cuarta temporada de la serie no llegará hasta que la huelga de guionistas de Hollywood sea resuelta.

Cabe recordar que la actual huelga de guionistas ha afectado diferentes proyectos de televisión y películas, sin embargo dado que The Boys había finalizado que sus filmaciones es que se esperaba que no se viera afectada por la huelga.

“La llegada de la temporada 4 depende de cuánto dure la huelga de guionistas. Aún no hay respuesta. Dile a los estudios que hagan un trato justo”, mencionó a través de Twitter.

Posteriormente respondió a un fan que le consultó por qué ocurría esto si la temporada ya había sido grabada por completo. ”Hay una buena cantidad de diálogo que escribimos en post-producción que los actores vuelven a grabar (llamado ADR) para ayudar a cerrar brechas de la historia o aclarar un punto de la trama. También editamos el diálogo juntos de diferentes maneras para ‘reescribirlo’. Escribimos en cada etapa del proceso”.

Cabe recordar que producciones como The Last of Us y Blade Runner 2099 se han visto afectadas por la huelga de guionistas.