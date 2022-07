La directora de casting de Marvel Studios abordó el papel de los fancast en las decisiones de la compañía

¿Qué tan importante son los fancast para las compañías detrás de las grandes franquicias? Si bien decisiones como la elección de Rosario Dawson como la versión live-action Ahsoka Tano para las series de Star Wars o la aparición de John Krasinski como Mr. Fantastic en Doctor Strange in the Multiverse of Madness podrían indicar que al menos para Lucasfilm y Marvel Studios esos deseos de los fans serían un factor a considerar, Sarah Finn explicó cuál es el peso que verdaderamente tendrían esas ideas específicamente para la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores.

Finn, quien ha estado encargada del casting para la mayoría de las películas y series de Marvel Studios, participó del podcast This Week in Marvel y al ser consultada sobre el tema de los fancast señaló que no serían algo determinante para la empresa comandada por Kevin Feige.

Ante todo Finn abordó las expectativas o presión que podría enfrentar Marvel Studios al elegir a los héroes y los villanos de sus proyectos.

“Creo que nos afecta en términos de siempre, no es que ya no nos presentemos con ganas de hacer lo mejor posible todos los días y con la esperanza de hacerlo bien todo el tiempo, pero creo que, en todo caso, queremos desesperadamente que funcione, que sea divertido, que todos lo disfruten y que sea un éxito para los fanáticos. Así que creo que se suma a esa sensación de presión, responsabilidad y pasión”, dijo la directora de casting.

Además, durante su participación en el podcast This Week in Marvel, Finn confirmó que muchas veces los actores no saben para qué papel están audicionando en el MCU y que el proceso para elegir a un intérprete puede cambiar de producción a producción. Todo antes de agregar que saben de los castings que los fanáticos hacen en redes sociales, pero en última instancia son las propias ambiciones de la compañía las que dictan las elecciones finales.

“Hay castings de fans, hay expectativas de los fans y, a veces, eso puede ser increíble y muy divertido de ver, pero a veces, es posible que las personas no sepan que en realidad nos dirigimos en una dirección muy diferente aquí, por lo que no es relevante, pero realmente no podemos hablar de eso. Pero esperamos que lo disfruten”, señaló Finn. “Entonces también hay cosas que no podemos compartir sobre el proceso. Así que lo que esperamos hacer es crear para los actores una especie de pizarra en blanco donde puedan entrar con sus instintos y simplemente hacer su mejor trabajo sin tener todos esos pensamientos y presiones externos sobre ellos, y luego lo resolveremos juntos.”

En ese sentido, Finn también apuntó a que el hermetismo sobre los papeles y candidatos precisamente tendría ese objetivo de evitar la presión para los intérpretes, pero obviamente sabemos que las filtraciones están a la orden del día y, aunque seguir los fancast no sería una regla para Marvel Studios, como se explicó en el caso de Reed Richards en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parece que la compañía tampoco estaría en contra de guiños para la audiencia.