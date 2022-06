Sam Raimi habló del cameo de John Krasinski en Doctor Strange 2: “Los fanáticos tenían un sueño de quién sería el Reed Richards perfecto”

Ya han pasado más de dos meses desde el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y como la película recientemente también hizo su debut en Disney Plus, ya se puede hablar con un poco más de libertad sobre su trama.

Así, mientras en redes sociales se han multiplicado las imagenes y clips de la cinta dirigida por Sam Raimi, también han comenzado a surgir detalles del audio comentario que se presentó con la versión digital de la secuela de Doctor Strange.

En ese sentido, en paralelo a revelaciones como el detalle que vinculaba a Gargantos con Wanda, Sam Raimi abordó la elección de John Krasinski como Reed Richards para la película.

Según reporta The Direct, en la escena donde se presenta al Mister Fantastic de la Tierra 838, Raimi explicó por qué Krasinski fue el elegido para encarnar a esa versión de Reed.

“Es muy divertido que Kevin (Feige) haya elegido a John (Krasinski) porque los fanáticos tenían un sueño de quién sería el Reed Richards perfecto y, debido a que este es un universo alternativo, creo que Kevin dijo: ‘Hagamos realidad ese sueño’”, dijo Raimi. “Siempre he disfrutado mucho todas sus actuaciones

Si bien aún hay quienes creen que Krasinski también podría ser el Reed Richards principal del MCU, las declaraciones de Raimi remarcan que el casting del actor en la película fue para hacer un guiño a las propuestas de los fanáticos que durante años postularon al actor de The Office como Mister Fantastic y en ese sentido no sería más de otra forma que aprovechar la premisa del Multiverso.

Aunque en 2019 se anunció que Marvel Studios estaba trabajando en un reinicio de los Cuatro Fantásticos, esa película se quedó sin director semanas atrás y aun no tiene una fecha de estreno por lo que el misterio en torno al Reed Richards probablemente permanecerá por un tiempo más.