La emotiva despedida de Angela Bassett a Chadwick Boseman

Angela Bassett, la actriz que dio vida a la Reina Ramonda en Black Panther, publicó una emotiva despedida para Chadwick Bosseman, el actor que interpretó a su hijo y el héroe titular en la famosa película de Marvel Studios.

Mediante su cuenta personal de Instagram, Bassett compartió un largo mensaje donde recordó que conoció a Bosseman antes de protagonizar la cinta del rey de Wakanda.

“Estaba destinado a que Chadwick y yo estuviéramos conectados, que fuéramos familia. Pero lo que muchos no saben es que nuestra historia comenzó mucho antes de su histórico giro con Black Panther. Durante la fiesta de estreno de Black Panther, Chadwick me recordó algo. Susurró que cuando recibí mi título honorífico de la Universidad de Howard, su alma mater, él era el estudiante asignado para acompañarme ese día. ¡Y aquí estábamos, años después, como amigos y colegas, disfrutando de la noche más gloriosa de mi vida!”, escribió Bassett.

“Pasamos semanas preparándonos, trabajando, sentados uno al lado del otro todas las mañanas en sillas de maquillaje, preparándonos para el día juntos como madre e hijo. Me honra que disfrutamos de esa experiencia de círculo completo”, añadió. “La dedicación de este joven fue impresionante, su sonrisa contagiosa, su talento irreal. Así que rindo homenaje a un espíritu hermoso, a un artista consumado, a un hermano con alma ... ’no estás muerto, sino que has volado lejos ...’. Todo lo que poseías, Chadwick, lo diste libremente. Descansa ahora, dulce príncipe. Wakanda por siempre”.

Chadwick Bosseman tenía 43 años y falleció el pasado viernes 28 de agosto debido a un cáncer de colón. El actor es reconocido por sus papeles en películas como 42, Da 5 Bloods, Get on Up y Black Panther.

Desde que se reportó su fallecimiento diversas figuras del mundo del espectáculo han lamentado su partida y particularmente varios actores vinculados a las películas de Marvel Studios lo han recordado públicamente.

De hecho, previo a esta publicación, la misma Angela Bassett había recordado a Bosseman con una serie de fotografías de ambos que publicó en su cuenta personal de Instagram y solo describió con un corazón roto.