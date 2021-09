La enfermedad de Iris será un punto central de la trama en la octava temporada de The Flash

En estos minutos los principales antecedentes respecto a la octava temporada de The Flash tienen que ver principalmente con “Armageddon”, el evento tipo crossover que marcará los primeros episodios del próximo ciclo de la serie.

No obstante, eso no será lo único que sucederá en la historia de Barry Allen y desde TV Line confirmaron que un punto de la temporada anterior volverá con un importante papel en los nuevos episodios.

Concretamente, a partir de la pregunta de una fanática de The Flash, TV Line conversó con el showrunner de la serie, Eric Wallace, y confirmó que la misteriosa enfermedad de Iris será un punto central de la trama en los episodios posteriores a “Armageddon”.

“La enfermedad del tiempo de Iris se soluciona después de ‘Armageddon’”, dijo Wallace. “Resolver la enfermedad del tiempo de Iris es una gran parte de toda la temporada, y tomará toda la temporada resolver eso. Y eso tendrá grandes ramificaciones para la relación y el matrimonio de Barry e Iris”.

La enfermedad de Iris es algo que se comenzó a plantear durante la séptima temporada de la serie, sin embargo, no se desarrolló completamente en el contexto de la Guerra de Godspeed y las apariciones de Nora y Bart. No obstante, eso cambiaría en el próximo ciclo para proponer más desafíos para la pareja central de The Flash.

La octava temporada de The Flash se estrenará durante octubre en Estados Unidos y se espera que The CW revele un tráiler para el nuevo ciclo durante la próxima edición de DC FanDome.