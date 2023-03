La etapa de Kelly Thompson en el cómic de Capitana Marvel terminará en junio

Una de las carreras más largas en la oferta actual de Marvel Comics fijó su fecha de término. Esta semana la editorial anunció que en junio publicará el último número de la etapa de Capitana Marvel a cargo de la guionista Kelly Thompson.

De acuerdo a la editorial, esta etapa terminará con Capitana Marvel #50, una entrega que se presentará como un número extra grande con ilustraciones de Javier Pina y David Lopez.

La carrera de Thompson en el cómic de Capitana Marvel comenzó en 2018 con miras a la primera película del personaje en el MCU por lo que la guionista naturalmente valoró todo el tiempo que consiguió comandar ese título.

“Cuando Marvel me pidió que escribiera la nueva serie Capitana Marvel de Carol en 2018, antes de su primera película, estaba encantada y también aterrorizada. Pero me alegro de no haber dejado que el terror ganara, porque realmente ha sido una experiencia fantástica”, dijo Thompson (vía Marvel.com). “Si bien no siempre ha sido fácil, estoy muy orgullosa de las historias que hemos contado con Carol, pero nada de esto hubiera sido posible sin los fanáticos. Los fanáticos del Capitana Marvel son algunos de los mejores fanáticos de los cómics, y humanos, que he experimentado, de verdad. Así que gracias por esta carrera. Lo hicimos, pero todos ustedes lo hicieron tan querido y tan largo. Gracias.”

Capitana Marvel #50 será publicado en junio.