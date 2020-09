La Fuerza Fénix realizará un torneo para encontrar a su nuevo huésped en los cómics de Marvel

A mediados de agosto se reveló que el próximo arco en el cómic de los Vengadores reuniría al equipo con Fuerza Fénix, aquella mítica entidad que marcó la historia de los X-Men.

En ese minuto no se dieron muchos antecedentes sobre esta nueva historia llamada “Enter the Phoenix”, más allá de que arrancaría después de los eventos de “The Age Of Khonshu” y que aparentemente sería batsante parecida a lo que fue Avengers vs X-Men. Sin embargo, ahora desde Newsarama apuntan a que esta historia que llegará en los próximos meses mostrará a la Fuerza Fénix en busca de un nuevo huésped dentro de las filas de los Héroes más poderosos de la Tierra.

Después de todo el propio guionista del cómic de los Vengadores, Jason Aaron, anticipó que en “Enter the Phoenix” aquella entidad cósmica realizará un torneo para encontrar a su nuevo avatar.

“Los poderes primordiales más icónicos del Universo Marvel han sido fundamentales para mi carrera de los Vengadores. Y pocas fuerzas en el cosmos son más conmovedoras y potencialmente destructoras del mundo que la Fuerza Fénix”, señaló Aaron en el anuncio de la historia.

“Su legado en la Tierra se remonta a la Edad de Piedra, como hemos visto, pero no hemos visto mucho del pájaro de fuego en la actualidad. Eso está a punto de cambiar de una manera muy grande”, añadió. “Está de regreso y en su espíritu de renacimiento ardiente, está buscando un nuevo avatar. Así comienza el torneo más grande que el mundo haya visto jamás, ya que algunos de los héroes y villanos más poderosos de Marvel son llamados a luchar por el derecho a convertirse en el nuevo Fénix. Todo se transformará. ¿Pero quién arderá?”.

Por ahora no hay respuestas concretas respecto a esa pregunta, aunque la portada de Avengers #40 muestra a varios héroes con la Fuerza Fénix.

El arco “Enter the Phoenix” comenzará en noviembre con Avengers #39 y en diciembre Avengers #40 se encargará de mostrar el torneo.