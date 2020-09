La gente ya comenzó a equivocarse y comprar consolas Xbox One X en lugar Xbox Series X

Los nombres de las consolas de Xbox pueden resultar confusos y hay varios memes y bromas para probarlo. Pero mientras no sería extraño pensar que un padre bien intencionado puede confundirse al intentar adquirir una de las nuevas consolas de Microsoft, no resultaría descabellado esperar que los fanáticos que pretenden ordenar a la Xbox Series X en preventa estén mejor preparados. Pero quizás incluso eso también sería esperar demasiado.

Después de todo, en la preventa de la Xbox Series X en Estados Unidos ya aparecieron jugadores que a través de redes sociales contaron que se equivocaron y adquirieron una nueva Xbox One X o otra consola Xbox en lugar de reservar una Xbox Series X.

“Estaba medio dormido y pedí una Xbox One X por error ¡¡Mierda!!”, escribió un usuario.

“Puedo superar eso ... Felizmente agarré mi ‘Xbox’ a las 8 am en Best Buy ... me pregunté por qué decía que estaría lista el 30/9 ... solo para darme cuenta de que había seleccionado una Xbox One S ... no Serie S. Ya me encanta la convención de nomenclatura”, señaló otra persona.

Y aunque esos errores fácilmente podrían dejarse como casos aislados, hay datos que nos invitan a creer que no han sido pocos los usuarios que han cometido la misma equivocación.

Después de todo, como apuntó Andrew Alerts en Twitter, las ventas de Xbox One X subieron explosivamente en Amazon durante esta jornada.

Así que la recomendación es que lean bien antes de comprar y por último revisen en internet cuál es el nombre de la consola que desean adquirir sobretodo teniendo en cuenta que, además de la Xbox Series X, Microsoft también lanzará a la Xbox Series S.