La guerra de los dioses no muertos será la saga final de DCeased

Una guerra contra dioses zombie será el foco del siguiente capítulo de la saga de DCeased. Un par de meses después de que Tom Taylor confirmara el desarrollo de otro cómic ambientado en ese mundo, DC finalmente estableció las bases para la publicación que continuará las historias de DCeased y DCeased: Dead Planet.

Ante todo este nuevo título escrito por Tom Taylor y dibujado por Trevor Hairsine se llamará DCeased: War of the Undead Gods y como pueden imaginar en base a ese nombre enfrentará a los superhéroes comandados por Superman (John Kent) contra un montón de deidades del universo DC que se convirtieron en zombies debido a la acción de Darkseid.

“¡La aparición de un Darkseid renacido y no muerto en DCeased: Dead Planet prepara el escenario para el conflicto más devastador hasta ahora para Batman, Superman y Wonder Woman! A medida que la Ecuación Anti-Vida se extiende por el cosmos, los supervivientes de la Tierra se preparan para el apocalipsis que se avecina y se dan cuenta de que su única esperanza podría residir en el héroe superviviente más poderoso de la primera serie de DCeased”, señala la descripción del cómic.

En un video promocional para DCeased: War of the Undead Gods, Taylor prometió que esta historia contará con varios villanos conocidos como Brainiac y Sinestro. Todo mientras que con la amenaza de los Nuevos Dioses zombies ningún héroe estará a salvo.

DCeased: War of the Undead Gods será el tercer título de la serie principal de DCeased después de DCeased y DCeased: Dead Planet, pero también se sumará a otras entregas derivadas de esos cómics como DCeased: Unkillables y DCeased: Hope at World’s End. Todo mientras que DC promete que este sería el capítulo final de esta historia.

Al igual que sus predecesores, DCeased: War of the Undead Gods contará con llamativas portadas variantes que en esta ocasión estarán a cargo de artistas como Dan Mora o Kael Ngu y que pueden revisar a continuación junto a las primeras imágenes de lo nuevo de Taylor y Hairsine.

La publicación de DCeased: War of the Undead Gods #1 está planificada para el 9 de agosto.