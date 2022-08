La guionista de She-Hulk confía en que Jennifer Walters será parte de las próximas películas de los Vengadores

Hasta la fecha Marvel Studios solo ha confirmado una segunda temporada para una sola de sus serie live-action para Disney Plus: Loki. Por lo que mientras está claro que las historias de producciones como The Falcon and the Winter Soldier y Ms. Marvel continuarán en Captain America: New World Order y The Marvels respectivamente; aún no hay claridad con los planes a futuro para personajes como Moon Knight y She-Hulk.

Pero aunque Marvel Studios todavía no garantiza qué sucederá con Jennifer Walters después de su nueva serie, Jessica Gao confía en que la heroína al menos será parte de las próximas películas de los Vengadores.

Durante una entrevista con el podcast Hero Nation de Deadline, Gao fue consultada respecto a si creía que She-Hulk sería arrastrada a Avengers: The Kang Dysnasty y Avengers: Secret Wars.

“Me sorprendería si no comenzaran a ponerla en las películas, especialmente en las películas grupales”, dijo Gao.

Si bien es poco probable que Gao esté al tanto sobre qué sucederá en Avengers 5 y Avengers 6 dado que la primera de esas películas recién aseguró a Destin Daniel Cretton como su director y Secret Wars aún no elige a su responsable, la deducción de la guionista es bastante posible.

Ahora, en cuanto a un segundo ciclo de She-Hulk, Gao optó por moderar las expectativas.

“Viniendo de la televisión, nunca puedes garantizar que obtendrás otra temporada con un programa con una primera temporada. Así que me han instalado en la cabeza que, en un programa con una primera temporada, realmente tienes que contar una historia completa con la que estaría satisfecho si esto es solo uno y listo, porque nunca hay una garantía. Nunca se sabe si tendrá otra temporada”, dijo Gao.

“Tienes que contar algún tipo de arco satisfactorio en una temporada por si acaso, y luego, por supuesto, dejas la puerta abierta a posibilidades para una segunda, tercera y cuarta temporada”, añadió. “Así que esa era una especie de mi mentalidad para aproximarme a (She-Hulk)”.

She-Hulk continuará presentado sus capítulos semanalmente en Disney Plus.