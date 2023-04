La hija mayor de Eddie Guerrero respaldó denuncia de su hermana contra padrastro

La exluchadora Shaul Guerrero respaldó la denuncia pública de su hermana menor Sherilyn, quien acusó a Kris Benson, actual esposo de Vickie Guerrero, de agresión sexual. Tanto Saul como Sherilyn son las hijas de Vickie con Eddie Guerrero, legendario luchador de la WWE que falleció en 2005.

A través de un mensaje en redes sociales, Shaul afirmó que la denuncia de Sherilyn es verídica, pese a que Vickie Guerrero inicialmente publicó un fuerte mensaje en contra de su propia hija.

La siguiente es la declaración pública de la hija mayor de Eddie Guerrero, quien tuvo un breve paso por la WWE en la marca NXT.

“Estoy profundamente entristecida por el estado en el que ha estado mi familia durante años. Lo que mi hermana dijo que sucedió en el crucero fue cierto. Ella fue agredida sexualmente por mi padrastro. La agresión sexual no está bien y tiene todo el derecho de hablarse de ello. ¿Fue una violación? No, pero fue un contacto no deseado es absolutamente inaceptable y traumatizante”, explicó.

Shaul Guerrero lamentó que el incidente abriese “una brecha aún más profunda en nuestra familia que lo que había antes”.

“Mi madre y mi hermana han tenido una relación profundamente tumultuosa durante años, al igual que mi hermana y yo. Después de este incidente en el crucero, todos fuimos a varias formas de terapia para poder sanar”, expresó.

Pese a lo anterior, la exluchadora de NXT dijo que su hermana no fue abandonada después de la agresión sexual, explicando que la familia se sometió a terapia y Shrerilyn recibió ayuda financiera para recuperarse. “¿Esto resuelve las heridas? Absolutamente no, pero no fue abandonada después de esto”, dijo Shaul Guerrero.

Afirmando que decidió dejar de tener el rol de “pacificadora” en su familia, Shaul planteó que se ofreció a hacer terapia junto a su hermana y su madre ha hecho lo mismo durante años. “Todos sabemos que necesitamos un profesional en la sala si vamos a hablar entre nosotras. Nunca has dado un paso al frente para querer arreglar la relación o tomarnos terapia a pesar de que dijimos que nos encargaríamos de los detalles y las finanzas”, agregó.

“Estoy tan triste de que estemos lidiando con todo este dolor públicamente ahora. Espero que la familia que te está apoyando te tome de la mano y te brinde el apoyo que necesitas. Esa familia no me incluye debido al abuso verbal y emocional al que me has sometido durante muchos años. Mis límites importan tanto como los tuyos y hasta que aceptes reunirte con un terapeuta para resolver esto, continuaremos sanando por separado. Espero que encuentres la sanación”, finalizó.

Si has sufrido de agresión, puedes buscar ayuda contactándote al teléfono 1455 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. También puedes realizar una denuncia telefónica a los teléfonos 133, 147 o 149.