Una denuncia sexual afecta a la familia del legendario luchador Eddie Guerrero

La familia de Eddie Guerrero, quien falleció hace más de una década mientras se desempeñaba en la WWE, se ha visto sumida en una controversia.

La viuda del luchador, Vickie Guerrero, presentó un comunicado luego de que su propia hija, Sherilyn Guerrero, acusara a su actual esposo de agredirla sexualmente durante unas vacaciones familiares. Vickie, quien llegó a ser una figura de la WWE tras la muerte de Eddie, se casó en 2015 con Kris Benson.

La polémica surgió luego de que Sherilyn utilizase su cuenta de TikTok para revelar que ya no habla con su madre ni con su hermana mayor, Shaul Guerrero, debido al abuso que sufrió de parte de su padrastro.

“En 2020 antes del COVID hubo un crucero al que mi familia fue. Y básicamente en este crucero me agredieron sexualmente”, reveló la hija de Eddie. “Y la parte desafortunada fue que fue por mi padrastro. Sí, fue de mi padrastro. ¿Y yo era la única? No, pero no es asunto mío publicar esa historia. Pero me pasó a mí. El hecho de que protegí a alguien a quien no le importa una mierda está más allá de mí, pero el crecimiento y la madurez, ¿no? Vivía con ellos, así que no sabía qué hacer”, explicó Sherilyn.

“Básicamente, avanzamos rápidamente al año siguiente cuando me lesioné la rodilla, mi madre era la única en Houston que era familia y me estaba ayudando con eso. Básicamente hubo una conversación, y déjame decirte que le dije a mi mamá lo incómoda que estaba con él después de que sucedió y básicamente ella siempre me decía que fue un error. Que no era quién él es”, agregó la mujer.

Ante esa situación, Vickie Guerrero utilizó su cuenta de Instagram para dar una declaración pública en la que cuestionó la denuncia de su hija.

“¡Hay dos lados en una historia! Durante 15 años mi relación con Sherilyn ha sido hostil y he tratado de tratar con una persona narcisista. No solo yo, sino amigos cercanos de Sherilyn de más de 10 años y familiares hemos cortado los lazos con ella debido a sus comportamientos maníacos. Traté de hacer terapia con Sherilyn pero ella siempre decía que no y que yo estaba enferma, no ella. Sherilyn, por favor, cuéntanos tu versión de tu personaje de estar borracho en el crucero y tener hombres en tu habitación y luego llorar porque crees que te violaron y luego nos exigió que fuéramos a una farmacia en Bahamas para el Plan B”, expuso Vickie.

Cuestionando a su hija con términos más fuertes, también la acuso de disfrutar de vehículos, departamentos e inclusive cirugías. “Tus mentiras se pondrán al día y me siento mal por ti”, agregó. “Sherilyn, ni una sola vez has hablado con Kris sobre la situación, pero puedes ir a las redes sociales y contarlo todo… pero así es como te comunicas… otro ejemplo de cómo manipulas y acosas a otros”, explicó.

“Estoy tan harta de ti y cansada de los años de tu manipulación, mentiras y falta de respeto. Me quedé callada durante años porque nunca buscaste terapia para aprender a tener una conversación adulta conmigo. Siempre ha sido a tu manera o nada en absoluto. Ok, Sherilyn, no solo te veré en la corte, sino que tú y yo ya no estaremos relacionados”, finalizó además criticando a los fans que toman bandos. Posteriormente eliminó el mensaje.

Por último, cabe mencionar que Sherilyn recibió el apoyo de su primero, el también luchador Chavo Guerrero, quien compartió cuadrilátero con Eddie Guerrero en la WWE.

“Solo para que todos sepan, apoyo completamente a mi prima, Sherilyn Guerrero, la hija de Eddie y lo he estado haciendo en privado en los últimos dos años de sus luchas. Es una mujer muy fuerte para denunciar la agresión sexual que ha sufrido. ¡Te amo prima!”, dijo el luchador.