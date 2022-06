La historia de la primera serie animada de Las Tortugas Ninja continuará en los cómics

Aunque las aventuras de Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo nacieron en el cómic creado por Kevin Eastman y Peter Laird, es innegable que muchos fanáticos conocieron y se enamoraron de los héroes con caparazón por cortesía de la serie animada que debutó en 1987.

Después de todo, aunque desde los años ‘80 hasta ahora han proliferado las adaptaciones y reinvenciones de las aventuras de las tortugas, aquella producción animada sigue siendo un estándar para la saga y es por eso que IDW planea recuperarla durante este año.

Pero no se ilusionen porque no estamos hablando de una serie ni nada por el estilo y la editorial solo anunció que a partir del próximo mes de septiembre lanzará un cómic que buscará continuar la historia de la serie animada.

Aquella publicación titulada Teenage Mutant Ninja Turtles: Saturday Morning Adventures solo contará con cuatro números que serán escritos por Erik Burnham e ilustrados por Tim Lattie con un estilo que evocará a la serie animada. De acuerdo a IDW, cada número incluirá historias independientes que mostrarán a los héroes en distintos escenarios que abarcarán desde encuentros con villanos hasta una prisión de realidad virtual.

“No soy ajeno a escribir TMNT para IDW, pero esto es diferente”, comentó Burnham en el anuncio. “La versión de las Tortugas que explotó en las pantallas de televisión en 1987 fue la versión que conocí por primera vez, y me trajo mucha alegría… ¡y poder jugar en este rincón particular de la caja de arena se ha basado en esa alegría! Humor, acción y muchos conceptos elevados se incluyeron en cada episodio, y estamos siguiendo ese camino. No estoy seguro de si alguien en los cómics se está divirtiendo tanto como Tim Lattie y yo con estas historias individuales.”

Teenage Mutant Ninja Turtles: Saturday Morning Adventures #1 será publicado durante septiembre en Estados Unidos.