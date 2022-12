La historia de origen de Bayonetta será el foco de un nuevo videojuego exclusivo para Nintendo Switch

Si Bayonetta 3 no fue suficiente para ustedes, será mejor que comiencen a prepararse para retomar las aventuras del personaje con un nuevo videojuego.

Esta semana, en el marco de The Games Award 2022, se anunció a Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un nuevo título que serviría como precuela de la saga de Bayonetta.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon explorará la historia de origen del personaje titular y tendrá un gameplay que promete incluir elementos como puzzles en lugar de los clásico de esta franquicia.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon será lanzado el 17 marzo de 2023 solo para Nintendo Switch.