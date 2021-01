La historia de Raya and the Last Dragon se presenta con un nuevo tráiler

Disney dio a conocer un nuevo tráiler de Raya and the Last Dragon, la nueva película animada que se estrenará en cines y Disney Plus durante el próximo mes de marzo.

Si bien este no es el primer adelanto de la película, este tráiler se dedica a explicar la trama principal de esta historia presentando a la división que aflige al pueblo de Raya, los amigos y enemigos que encontrará a lo largo de su misión, y por supuesto al dragón titular.

Raya and the Last Dragon fue dirigida por Carlos Lopez Estrada y Don Hall (Moana), y en su versión en inglés contará con las voces de Kelly Marie Tran como Raya y Awkwafina como el dragón Sisu, entre otros.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler aquí:

Y, si con esto no te quedó claro, esta es la sinopsis de Raya and the Last Dragon.

“Raya and the Last Dragon nos lleva en un viaje épico y emocionante al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en armonía. Pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, ese mismo mal ha regresado y depende de una guerrera solitaria, Raya, rastrear al último dragón legendario para restaurar la tierra fracturada y su pueblo dividido. Sin embargo, a lo largo de su viaje, aprenderá que se necesitará más que un dragón para salvar el mundo; también se necesitará confianza y trabajo en equipo”.

Raya and the Last Dragon se estrenará el próximo 5 de marzo en los cines de Estados Unidos y mediante el sistema “Premier Access” de Disney Plus.