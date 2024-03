La Historia Sin Fin tendrá una serie de nuevas películas

Una nueva versión de La Historia Sin Fin llegará a la pantalla grande.

El portal Deadline reveló que una nueva película adaptará la novela de Michael Ende, la cual ya fue trasladada al cine durante la década de los ochentas por una producción dirigida por Wolfgang Petersen.

En este caso, el plan es llevar a cabo una serie de películas que expandirán el mundo del reino de Fantástica, lo que no debe sorprender ya que la novela original dio pie a tres películas previas y, además, durante este siglo se escribieron diversos spin-off a cargo de otros autores.

La productora See-Saw Films (The King’s Speech, The Power of the Dog, Slow Horses) finalmente se hizo de los derechos cinematográficos, ganándole el gallito a varios streamings y productoras, y trabajarán codo a codo con Michael Ende Productions, los representantes del fallecido autor alemán que murió en 1995.

“La historia sin fin es más que una simple historia”, dijo Roman Hocke, uno de los representantes de Michael Ende, en un comunicado. “Es LA historia de todas las historias, porque nos cuenta, junto con el impresionante viaje de Atreyu y Bastian en un mundo de fantasía, la verdadera razón por la cual las historias Juegan un papel tan importante en nuestras vidas que queremos internalizarlos en todas las formas y formas a lo largo de nuestras vidas. Sin historias, no habría individualidad, ni personalidad, ni sentido del significado del mundo. Queremos transformar esta historia única en una gran obra de arte cinematográfica para una amplia audiencia. ¡Nos sentimos afortunados de tener a See-Saw Films a nuestro lado para esta gran tarea!”, agrego.

“La historia sin fin es un libro querido que ha capturado la imaginación de generaciones de fanáticos en todo el mundo. Llevar mundos literarios a la pantalla es parte del ADN de See-Saw, y nos apasiona la narración cinematográfica y entretener al público. Tenemos mucho amor por el libro y nos sentimos honrados de trabajar con Michael Ende Productions en esta colaboración para traer al público de regreso a Fantástica”, agregó por su parte la productora.

La novela original fue publicada en 1979 y aborda la historia de cómo un niño encuentra un libro mágico con el que comienza a interactuar mientras va conociendo sobre el reino de Fantástica, el cual está en riesgo de ser destruido por la Nada.