La idea de Quentin Tarantino para una película de Godzilla

Si ustedes no han disfrutado mucho con las películas más recientes de Godzilla, quizás esta supuesta propuesta de Quentin Tarantino para el personaje les resulte interesante y es que pese a que el papel de los humanos es uno de los aspectos más criticados en las nuevas cintas de Legendary, tiempo atrás el director de Kill Bill habría propuesto realizar una cinta enfocada precisamente en ese aspecto del famoso kaiju.

Recientemente desde el portal Games Radar recogieron una comentario que Tarantino aparentemente habría realizado en 2004 y donde habría dicho que tenía una idea para una particular película de Godzilla.

“Tengo una idea para una película de Godzilla que siempre quise hacer. Toda la idea del papel de Godzilla en Tokio, donde siempre está luchando contra estos otros monstruos, salvando a la humanidad una y otra vez, ¿no se convertiría Godzilla en Dios?“, habría señalado el director.

“Se llamaría Living Under The Rule Of Godzilla”, agregó. “Así es la sociedad cuando un jodido lagarto verde gigante gobierna tu mundo“.

La propuesta no es algo completamente revolucionario, pero sin duda en manos de Tarantino podría haber sido interesante. No obstante, esto no habría sido un proyecto formal y solo sería un anhelo por parte del director.