La muerte de Batman genera un montón de problemas en el primer tráiler de Gotham Knights, la nueva serie de The CW

Un par de semanas después de que The CW aprobara oficialmente la realización de la serie, la cadena detrás de Riverdale y el Arrowverso reveló el primer tráiler de Gotham Knights.

Este adelanto es bastante extenso y no tarda en presentar la versión de Gotham que marcará a esta serie. Así, mientras se puede ver a un Harvey Dent (Misha Collins)que aún no se convierte en Two Face, al centro de la acción está Turner Hayes (Oscar Morgan), un nuevo personaje que en este mundo es el hijo adoptivo de Bruce Wayne.

Como y se había adelantado con las descripciones de la serie, la premisa de Gotham Knights arrancará después del asesinato de Batman y se enfocará en cómo Turner, Harper Row (Fallon Smythe), Cullen Row (Tyler DiChiara) y Duela Dent (Olivia Rose Keegan) son inculpados injustamente por la muerte del Caballero Oscuro y el caos derivado que eso genera en Gotham.

A raíz de eso estos personajes se verán obligados a trabajar juntos y con la ayuda de otras figuras como Carrie Kelley (Navia Robinson) y Stephanie Brown (Anna Lore) tendrán que tratará de descubrir quién mató a Batman mientras huyen de diversos enemigos y la policía.

Gotham Knights fue creada por Natalie Abrams, Chad Fiveash y James Stoteraux y, aunque no tendrá conexión con Batwoman ni el Arrowverso, como pueden ver en el siguiente adelanto evidentemente es una serie con elementos distintivos de las producciones de The CW.

Gotham Knights se estrenará en 2023.