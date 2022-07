La nueva medida de Netflix para evitar que se compartan cuentas: Cobrar para agregar una casa en vez de cobrar por “miembros extra”

Netflix comenzará a probar una nueva medida para frenar el uso compartido de cuentas. Si bien la posibilidad de utilizar una misma cuenta de Netflix con varias personas independientemente de si estas viven o no en nuestro mismo hogar nunca ha sido parte de la oferta formal de ese streaming, aquella práctica se volvió recurrente con su masificación y ahora, en un escenario donde sus negocio parece estar en problemas, la compañía quiere frenarla.

Así, después de añadir cobros extra por ese concepto en países como Chile y Perú, esta semana Netflix anunció que comenzará a probar otra vía para monetizar las cuentas compartidas.

Concretamente, a través de una declaración en su blog, Netflix informó que durante agosto de este año lanzará una función llamada “agregar una casa”. Esta característica inicialmente solo estará en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras, y, como pueden deducir en base a su nombre, implicará que los suscriptores de Netflix que quieran ver los contenidos del streaming en dos hogares distintos tendrán que pagar un extra.

Es decir, aunque todos los planes de Netflix obviamente contemplan un hogar donde pueden ver el contenido del streaming en todos los dispositivos que quieran y con todas las cuentas comprendidas en su plan, si pretenden compartirla con parientes o amigos que vivan en otra dirección deberán pagar un extra.

Según Netflix, quienes están suscritos a su plan básico solo podrán añadir un hogar extra, mientras que los suscriptores de la versión Estándar podrán añadir dos hogares extra y en el caso del plan Premium podrán incorporar tres domicilios.

Pero ¿Cuánto costará este extra? En Argentina el valor por cada hogar extra costará $219 pesos argentinos, mientras que tendrá un valor de $299 por hogar extra en las respectivas monedas de República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Netflix no fijó una fecha concreta para el lanzamiento de esta función, pero sostiene que los hogares extra no se añadirán solos y por ende si no realizan los pasos para añadir otro sitio a su cuenta de Netflix simplemente ese otro domicilio perderá acceso al streaming. Todo mientras que para efectos de vacaciones solo una vez al año podrán ver Netflix por dos semanas en un sitio diferente a su hogar.