La nueva película de Adam Sandler para Netflix será producida por LeBron James

Si ya han visto la mayoría de las películas de Adam Sandler disponibles en Netflix, no se preocupen porque una nueva producción protagonizada por el actor está en camino.

De acuerdo a Variety, Sandler está listo para protagonizar Hustle, una nueva película que llegará directamente al catálogo del servicio de streaming y será producida por nada más ni nada menos que LeBron James.

Como pueden imaginar la participación del jugador de Los Angeles Lakers se debe a que este proyecto se enfocará en la historia de “un cazatalentos de basketball que, después de ser despedido injustamente, descubre a un jugador talentoso en el extranjero y decide llevarlo a Estados Unidos para demostrar que ambos tienen lo necesario para llegar a la NBA”.

La premisa de la película no suena muy original. De hecho, como precisa /Film, hay una película similar en torno al baseball llamada The Scout. No obstante, esta producción parece el contenido ideal de Adam Sandler para disfrutar durante una tarde.

Hustle será dirigida por Jeremiah Zagar (We the Animals) en base a un guión de Taylor Materne y Will Fetters. Todavía no está claro cuándo comenzarán las filmaciones de la película y aún no hay una fecha de estreno. De hecho, Variety dice que Sandler podría filmar otro proyecto antes “si se presenta la oportunidad correcta”.