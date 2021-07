La nueva película de Depredador se llamará Skull y será una historia de origen

Finalmente los encargados de la próxima película de Depredador comenzaron a develar detalles sobre esta nueva producción que ya está en pleno proceso de rodaje.

En el marco de una reciente entrevista con el portal Collider, los productores John Davis y John Fox confirmaron varios antecedentes sobre la próxima entrega de esta franquicia.

En primer lugar, al ser consultado sobre la nueva película de Depredador, Davis confirmó que su título será Skull. Todo mientras se posicionará como una historia de origen enfocada en el primer viaje del personaje titular a la Tierra.

Esta nueva película de Depredador será dirigida por Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) y Davis también ratificó que tendrá como protagonista a una mujer. No obstante, no quiso detallar el período en el que estará ambientada dejando en el aire a los reportes que apuntaban a que la protagonista sería una comanche.

No obstante, Davis aseguró que esta película tratará de asemejarse a la entrega original de esta franquicia.

“Se remonta a lo que hizo que la película original de Depredador funcionara”, señaló Davis. “Es el ingenio de un ser humano que no se rinde, que es capaz de observar e interpretar. Básicamente es capaz de vencer a una fuerza más fuerte, más poderosa y bien armada”.

“En realidad, se parece más a The Revenant que a cualquier película del canon de Depredador. Una vez que la veas, sabrás a qué me refiero”, complementó Fox.

La producción de Skull estaría bastante avanzada, pero aún no está claro cuándo se estrenará esta película.