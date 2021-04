La nueva película de Evangelion ya está en el top ten mundial de lo más visto en cines

Aunque probablemente no habría ocurrido en un año normal, debido a que las cifras de recaudación en la actualidad palidecen respecto a otros tiempos, de todas formas es llamativo de destacar que Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time logró instalarse entre las 10 películas más vistas del año desde su lanzamiento en cines.

La película animada desplazó al relanzamiento de Avatar, logrando recaudar poco más de $55 millones de dólares a la fecha. Todo ese dinero proviene desde Japón.

El resto del top 10 incluye a tres películas de Hollywood, con Raya and the Last Dragon recaudando $86 millones, Tom and Jerry empinándose en el quinto puesto con $93 millones y Godzilla vs Kong amasando $285 millones para quedar en el tercer lugar. E

n los dos primeros lugares hay dos gigantescos hits chinos: las comedias Hi, Mon con $821 millones y la secuela Detective Chinatown 3 con $686 millones