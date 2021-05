La nueva película de Superman quiere enfocarse en un Kal-El negro y Warner Bros ya está buscando a un director

Desde que se anunció que Ta-Nehisi Coates estaba escribiendo una nueva película de Superman, comenzaron a circular reportes que apuntaban a que esa cinta se enfocaría en Superman negro.

Dichas informaciones llevaron a que muchos imaginaran que la película podría centrarse en Calvin Ellis, un personaje co-creado Grant Morrison y que incluso es presidente en su Tierra de origen. No obstante, ahora un nuevo reporte sostiene que este proyecto no tomaría esa ruta y en realidad presentaría a una nueva versión de Kal-El.

Concretamente, de acuerdo a The Hollywood Reporter, “Coates está creando un Kal-El en la línea de los cómics originales de Superman y hará que el protagonista provenga de Krypton y venga a la Tierra. Si bien la historia se está elaborando actualmente y muchos detalles podrían cambiar, una opción que se está considerando es que la película sea una pieza de época del siglo XX”.

Es decir, si esta cinta sigue el estado actual de sus planes, sería la primera producción cinematográfica en presentar a un actor negro como el Superman original.

En ese sentido, aunque este proyecto será producido por J.J Abrams, THR advierte que Warner Bros no querría que el responsable de Star Wars: The Force Awakens tomara las riendas de la dirección y actualmente estaría buscando a un director negro para comandar la cinta.

Así, aunque aún no habría nada asegurado, Warner Bros estaría considerando a nombres como Steven Caple Jr (Creed II), J.D. Dillard (Sweetheart), Regina King (One Night in Miami) y Shaka King (Judas and the Black Messiah). No obstante, esa búsqueda tampoco sería sencilla ya que el estudio que mantiene a la franquicia basada en DC Comics estaría contemplando nombres similares a los que Marvel Studios está mirando para su película de Blade.

De hecho, THR dice que “algunos directores potenciales se han reunido con ambos estudios para ambas películas, incluso cuando un agente dijo que el proceso era ‘fenomenalmente temprano’”.

Por supuesto, como se espera que Coates entregue su guión a mediados de diciembre, todo esto recién está en sus primeras etapas, pero este reporte no solo apunta a que la nueva película de Superman podría escoger a un actor “relativamente desconocido” como su protagonista, sino que también recalca que su propuesta se posicionaría aparte del resto del universo de películas de DC.