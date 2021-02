La nueva versión de “La Dimensión Desconocida” fue cancelada

No esperen más episodios de la nueva versión de La Dimensión Desconocida (The Twilight Zone). Después de meses sin anuncios concretos sobre el futuro de la serie, finalmente se reveló que Paramount+ no seguirá adelante con este proyecto y la producción comandada por Jordan Peele no tendrá una tercera temporada.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la serie de antología producida por Jordan Peele y Simon Kinberg fue cancelada por ViacomCBS porque ambos productores estaban listos para dejar el proyecto pese a que Paramount + (el nuevo nombre del streaming de CBS All Access) quería que la serie continuara.

“Jordan Peele, Simon Kinberg y todo el equipo de producción realmente reinventaron La Dimensión Desconocida para la era moderna”, dijo la jefa de programación de Paramount +, Julie McNamara. “Ellos mantuvieron el legado de la narración con conciencia social de la serie clásica y empujaron a los espectadores de hoy a explorar todas las nuevas dimensiones de temas de actualidad y estimulantes que esperamos que resuenen en el público en los años venideros”.

La nueva versión de La Dimensión Desconocida comenzó a desarrollarse en 2017 y presentó su segunda (y ahora última) temporada el pasado en junio de 2020.