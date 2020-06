La oferta de películas de DC cambiará frecuentemente en HBO Max

Desde que se anunció que WarnerMedia lanzaría un nuevo servicio de streaming llamado HBO Max, la disponibilidad de las películas basadas en los cómics de DC se instaló como una de las principales interrogantes de esa propuesta. Después de todo, en Estados Unidos la compañía tiene un streaming llamado DC Universe que está dedicado exclusivamente al contenido ligado a la editorial detrás de Batman, Superman y compañía.

En ese escenario, pese a que HBO Max se lanzó hace un par de semanas en Estados Unidos con varias películas de la compañía en su catálogo, la oferta de contenido de DC sigue siendo un tema complicado.

Durante el martes pasado Comicbook reportó que varias películas ligadas a DC que debutaron en el lanzamiento de HBO Max figuraban en la sección de contenido que dejará el streaming en julio.

Los títulos identificados por ese sitio incluían a Batman v Superman, Justice League, Wonder Woman, Suicide Squad, The Lego Batman Movie, Batman, Batman Returns, Batman Forever, Batman & Robin, Catwoman, Jonah Hex y The Losers.

Es decir, poco y nada quedaría considerando que la oferta de cintas de DC en HBO Max notablemente carece de entregas como las películas de Superman de Christopher Reeve y la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan.

A raíz de ese reporte desde The Observer decidieron contactar a HBO Max y el streaming les informó que efectivamente algunos títulos de DC dejarán su catálogo durante las próximas semanas pero que todo es parte de una estrategia que implica que las películas de la editorial rotarán en el streaming.

“Tenemos una colección de películas de DC que rotará en la plataforma. Tenemos un nuevo lote en julio y luego otro lote en agosto. Y acabo de confirmar que el lote que está en este momento volverá", señaló un vocero de la compañía.

Es decir, las películas que saldrán ahora eventualmente volverán y las que sean agregadas en los próximos meses también dejarán el streaming en algún punto.

Por ahora se desconoce qué películas nuevas llegarán a HBO Max en julio y desde io9 acotan que durante este miércoles la lista de producciones de DC que dejarán la plataforma cambió y ahora solo figuran Justice League, Catwoman, Batman Returns, Batman Forever y The Lego Batman Movie.

HBO Max no está disponible en América Latina y aún no fija una fecha concretar para su debut en esta zona.