La optimización de The Last of Us Part 1 para Steam Deck no es una de las prioridades de Naughty Dog

The Last of Us Part 1, no cuenta con el estado de verificado para Steam Deck, y ahora desde Naughty Dog han señalado que el dispositivo portable de Valve no es una de sus prioridades y que por el momento están enfocados en solucionar los problemas que presenta el título en PC.

Cabe recordar que The Last of Us Part 1, se lanzó la semana pasada y no tuvo el lanzamiento exitoso esperado, dado a los diferentes problemas técnicos que presentaba.

“Les recordamos que mañana publicaremos una nueva revisión para The Last of Us Part I en PC y un parche el viernes. Compartiremos las notas del parche cuando se publique la revisión y os contaremos qué esperar del parche del viernes antes de su lanzamiento”, mencionaron a través de Twitter, agregando que “Y aunque sabemos que a muchos de ustedes les gustaría jugar a The Last of Us Part I en Steam Deck, estamos dando prioridad a las correcciones y parches antes de enviarlo para su verificación”.

“Los mantendremos informados de su estado en Steam Deck mientras seguimos mejorando la versión para PC”, finaliza el mensaje.

La mala optimización del juego es algo que ha sorprendido ya que hasta la fecha desde PlayStation habían lanzado ports bastante buenos de sus juegos para PC.