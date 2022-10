La película animada de la Legión de Super-Héroes presentó a su elenco y reveló su primera imagen

Warner Bros. Animation todavía no concreta el estreno de Batman and Superman: Battle of the Super Sons, su película más reciente inspirada en los cómics de DC, pero a días del lanzamiento de esa producción la compañía estableció las bases para otro esperado proyecto: la película animada de la Legión de Super-Héroes.

Mediante The Hollywood Reporter, el estudio de animación de Warner Bros explicó que esta nueva película arrancará con una Kara Zor-El que está devastada por la pérdida de Krypton e intenta infructuosamente encajar en la Tierra. Todo hasta un viaje al futuro.

“La historia comienza cuando Kara, devastada por la pérdida de Krypton, lucha por adaptarse a su nueva vida en la Tierra. Su primo, Superman, la asesora y le sugiere que deje su espacio-tiempo para asistir a la Academia de la Legión en el siglo 31, donde hace nuevos amigos y un nuevo enemigo: Braniac 5″, dice la sinopsis. “Mientras tanto, debe enfrentarse a un grupo misterioso llamado Dark Circle mientras busca un arma poderosa que se encuentra en la bóveda de la Academia”.

En ese sentido, la primera imagen de la película se enfoca en Supergirl y Braniac 5, quienes serán interpretados por Meg Donnelly (Zombies, American Housewife ) y Harry Shum Jr (Crazy Rich Asians, Shadowhunters: The Mortal Instruments) en la versión en inglés de esta cinta.

Aparte de Shum Jr y Donnelly, el elenco de la película animada de la Legión de Super-Héroes incluirá el regreso de Darren Criss como Superman, Matt Bomer como The Flash y Jensen Ackles como Batman, tras sus proyectos animados anteriores de DC.

Y por otra parte sumará a Cynthia Hamidi como Dawnstar, Gideon Adlan como Phantom Girl, Ely Henry como Bouncing Boy, Robbie Daymond como TimberWolf y Brianiac 4, Yuri Lowenthal como Mon El, Eric Lopez como Cosmic Boy y Chemical King, Darin De Paul como Brainiac y Solomon Grundy, Ben Diskin como Arms Fall off Boy y Brainiac 2, Victoria Grace como Shadow Lass, Jennifer Hale como Alura, Daisy Lightfoot como Triplicate Girl y Zeno Robinson como Invisible Kid y Brainiac 3.

Esta película será dirigida por Jeff Wamester (Justice Society: World War II) y se estrenará en el mercado hogareño a inicios de 2023.