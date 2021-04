La película animada Trollhunters: Rise of the Titans presenta un breve primer trailer

Netflix reveló hoy un breve trailer de la nueva película Trollhunters: Rise of the Titans, la cual servirá de conclusión para la saga de Tales of Arcadia creada por Guillermo Del Toro.

La película reunirá al elenco de Trollhunters junto con los personajes de 3Below y Wizards en una batalla por el control de la magia que une a sus respectivos mundos. El largometraje será dirigido por Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco, y Andrew Schmidt a partir de una historia de Marc Guggenheim, Dan Hageman, y Kevin Hageman.

Trollhunters: Rise of the Titans se estrenará en Netflix el 21 de julio y pueden ver el nuevo adelanto a continuación

En inglés, el elenco contará con las voces de Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O’Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand, Nick Offerman, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin, y Cheryl Hines.